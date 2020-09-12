Російський боєць ММА в дебютному бою нокаутував боксера, що бив Майка Тайсона

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Сергій Харитонов дебютував у боксі.

На турнірі в підмосковних Хімках 40-річний уродженець Плесецька переміг 47-річного Денні Вільямса, який у 2004 році нокаутував Майка Тайсона.

Зустріч завершилася в другому раунді, за тотальної переваги росіянина. Уже на старті поєдинку Харитонов відправив опонента в нокдаун. У другому раунді британець "поплив" і рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу російського бійця технічним нокаутом.

Наступний бій Сергій Харитонов проведе за правилами змішаних єдиноборств у Bellator.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць змішаних єдиноборств Баяман Кулуєв здобув ефектну перемогу на турнірі з панкратіону Get Up & Hit в Іркутську над співвітчизником Олександром Лобарцевим.

Під час бою Кулуєв застосував незвичайну тактику

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