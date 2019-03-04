"Робить речі, які не вивчиш": суперник Ломаченка захопився "неймовірним українцем"

Британський боксер Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО) з яким 12 квітня проведе бій чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченком (12-1, 9 КО) зробив зізнання про підготовку до поєдинку з українцем.

Ентоні Кролла

"Іноді неможливо вивчити Ломаченка. Роблячи деякі речі, він іде на ризик, але він робить це, тому що він такий гарний, тому що його мислення неймовірне. Так, він дуже-дуже розумний. Очевидно, це робить підготовку до нього складнішою, ніж до будь-кого іншого, але мені не варто багато турбуватися про те, що він постійно робить", - цитує Кроллу Vringe.com.

На думку британця Василь демонструє унікальний стиль бою.

"Тактична підготовка може бути оманлива, тому що Ломаченко показує таке, що ми бачили тільки від пари бійців раніше. Він робить речі, які особливо не вивчиш. Він боєць, який думає, він продумує на два-три кроки вперед, так що треба цього очікувати. Також, на мою думку, потрібно не сильно про це думати, а турбуватися про те, що ти будеш робити. Ось чому я готуюся, вивчаю його, вивчаю, що він робить добре, вивчаю і обмірковую те, що я зможу показати, щоб схилити шальки терезів на свою користь", - підсумував Кролла.

Як повідомляв OBOZREVATEL спочатку наш боксер планував провести об'єднавчий бій з Річардом Коммi, який завоював титул чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації. Однак у крайньому поєдинку ганський спортсмен отримав травму і не встигне відновитися до 12 квітня.

Бій перенесли на літо 2019 року, але тренер Коммi хоче провести добровільний захист перед зустріччю з Ломаченком.

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