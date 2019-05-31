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Реванш з Повєткіним? Джошуа виступив з різкою заявою через Уайлдера

1.2тЧитати матеріал російською

Британський суперчемпіон Ентоні Джошуа розкритикував американця Деонтея Уайлдера, який замість бою з AJ вирішив провести матч-реванш з Луїсом Ортісом з Куби.

Володар поясів WBA, WBO і IBF висміяв таку поведінку боксера з США, згадавши про свій двобій проти росіянина Олександра Повєткіна.

"Я навіть уявити собі не можу, що б сталося, якби я раптом оголосив про реванш з, наприклад, Олександром Повєткіним. Думаю, на мене тиснуть все ж в рази більше, ніж на інших. Але так тому і бути. Він прийняв рішення. Я б міг зробити так само, але не збираюся. І ще одне. Якби я вибрав реванш з Повєткіним, як би в Уайлдера на таке відреагували? Ось і я про це задумався", – наводить слова Джошуа vringe.com.

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Джошуа – Повєткін

Джошуа – Повєткін

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Едді Хірн озвучив несподівані дані про бій Усик – Джошуа.

Нагадаємо, британець 1 червня проведе дебютний для себе бій в США. Його суперником стане мексиканець Енді Руїс.

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Особи
Олександр ПовєткінЕнтоні ДжошуаДеонтей Уайлдер
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