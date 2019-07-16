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Реванш Уайлдер — Ф'юрі під загрозою зриву: що трапилося

3.2т Читати матеріал російською

Ексчемпіон світу в крузервейті Тоні Белью вважає, що володар титулу WBC суперваж Деонтей Уайлдер не поспішатиме підписувати контракт на реванш із "лінійним чемпіоном" Тайсоном Ф'юрі.

Команда Уайлдера почекає результату другого бою між володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїсом та Ентоні Джожуа, щоб мати шанс організувати бій за звання абсолютного чемпіона світу, передає слова Белью Sky Sports.

Тоні Белью

Тоні Белью

goodnews.ua

"Спершу всі хочуть побачити, що ж станеться в реванші між Руїсом і Джошуа. А вже Уайлдер і поготів буде чекати. І Руїс, і Уайлдер співпрацюють із Елом Хеймоном. Якщо знову переможе Руїс, то Хеймон захоче організувати між ними негайний бій за звання абсолютного чемпіона світу. І він захоче, щоб ним став Уайлдер", — заявив Белью.

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На думку ексчемпіона, якщо на руках у Уайлдера будуть всі чотири титули в суперважкій вазі, він зможе диктувати умови всім.

Нагадаємо: раніше стало відомо, що реванш Уайлдер — Ф'юрі повинен відбутися в лютому 2020 року. Перед цим поєдинком боксери проведуть проміжні бої: Уайлдер — з Луїсом Ортісом, а Ф'юрі — проти Джаррелла Міллера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уайлдер обматюкав промоутера Усика: "Скиглії хр*нові!".

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Особи
Тоні Белью Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі
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