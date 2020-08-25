Реванш Повєткін – Вайт: Хірн розповів, коли пройде бій

Росіянин Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) і британець Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) наприкінці листопада повинні провести реванш.

За словами прмоутера Едді Хірна повторний поєдинок міг би відбутися в андекарті третього протистояння між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером.

"Ділліан повинен повернутися не пізніше кінця листопада. Це означає тритижневий відпочинок і повернення в табір. Фізично він в порядку. Так, нокдаун був неприємний, але 28-денне відсторонення не вплине на реванш. Нам потрібно все обговорити з Повєткіним, а Ділліан буде готовий до кінця листопада. Так, за контрактом Повєткін зобов'язаний дати реванш, але його повинні влаштовувати дати. Думаю, все пройде добре, і в листопаді ми побачимо другий бій", – заявив Хірн в інтерв'ю Boxing Social.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня Олександр Повєткін нокаутував Ділліана Вайта у п'ятому раунді, уклавши суперника на канвас потужним аперкотом. Перед цим росіянин двічі опинявся в нокдауні.

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