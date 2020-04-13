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13 квітня • оновлено в 17:13
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Реванш Кличка проти Льюїса назвали одним з найбільш очікуваних боїв, що не відбулися

2.1т
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Видання Boxing24/7 включило реванш Віталія Кличка проти Леннокса Льюїса в список найбільш очікуваних повторних поєдинків, яким так і не судилося відбутися.

"Рубка між чемпіоном світу у важкій вазі і майбутнім володарем титулу WBC в червні 2003 року була захоплюючим видовищем. Два гіганта обмінювалися сильними ударами, які в будь-який момент могли закінчитися нокаутом, але закінчилися передчасною зупинкою бою в шостому раунді через серйозне розсічення у Віталія Кличко. Глядачі покинули арену засмученими, оскільки хотіли продовження", – написано на сайті Boxing24/7.

Віталій Кличко проти Леннокса Льюїса

Віталій Кличко проти Леннокса Льюїса

Sport.ua

Відзначимо, що перед зупинкою поєдинку український боксер вигравав за очками.

Нагадаємо, що в лютому 2004 року Льюїс прийняв рішення завершити кар'єру, так і не прийнявши участь у реванші проти Кличка-старшого.

Інші бої-реванші, які також увійшли до цього списку, виглядають наступним чином:

1. Оскар Де Ла Хоя – Фелікс Тринідад;

2. Рой Джонс – Джеймс Тоні;

3. Хуліо Сезар Чавес – Пернелл Уїтакер;

4. Джеймс Дуглас – Майк Тайсон;

5. Шугар Рей Леонард – Марвін Хаглер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 квітня 2004 року Володимир Кличко зазнав найбільш скандальної поразки у своїй кар'єрі в поєдинку проти Лаймона Брюстера за титул WBO.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Оскар де ла Хойя Майк Тайсон Леннокс Льюїс Віталій Кличко
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