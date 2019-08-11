Реванш Джошуа - Руїс виявився під загрозою зриву: названа причина

Другий бій між суперважковаговиками американцем Енді Руїсом і британцем Ентоні Джошуа, намічений на 7 грудня може зірватися

"Руїс може відмовитися від матчу-реваншу в Саудівській Аравії: боксер чекає збільшення гонорару за поєдинок. Американця не влаштовує нинішня сума в дев'ять мільйонів доларів", - написав журналіст The Athletic Майк Коппінджер в своєму Twitter.

Sources tell @TheAthletic Andy Ruiz Jr. is not expected to sign off on the rematch in Saudi Arabia unless he's guaranteed a significantly higher purse than the approximately $ 9 million he's guaranteed to fight Anthony Joshua again - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 10, 2019

9 серпня було офіційно оголошено про запланований в Саудівській Аравії другий поєдинок між Руїсом і Джошуа. Бій повинен пройти за звання чемпіона за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Нагадаємо, що 2 червня 29-річний Енді Руїс-молодший сенсаційно нокаутував британця Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО), ставши новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. 5 червня команда Джошуа активувала опцію про матч-реванш з мексиканцем.

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