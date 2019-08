Реванш Джошуа - Руїс виявився під загрозою зриву: названа причина

Другий бій між суперважковаговиками американцем Енді Руїсом і британцем Ентоні Джошуа, намічений на 7 грудня може зірватися

"Руїс може відмовитися від матчу-реваншу в Саудівській Аравії: боксер чекає збільшення гонорару за поєдинок. Американця не влаштовує нинішня сума в дев'ять мільйонів доларів", - написав журналіст The Athletic Майк Коппінджер в своєму Twitter.

Sources tell @TheAthletic Andy Ruiz Jr. is not expected to sign off on the rematch in Saudi Arabia unless he's guaranteed a significantly higher purse than the approximately $ 9 million he's guaranteed to fight Anthony Joshua again