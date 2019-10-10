"Зламали ніс": Путін зізнався, що його побили в боксі

Президент РФ Володимир Путін на виставці "Сучасний спорт. Інновації та перспективи" згадав, що першим видом спорту, яким він починав займатися в дитинстві, був бокс.

Путін розповів, що йому зламали ніс, який довго не загоювався, через що бокс довелося залишити.

Володимир Путін ИноСМИ

"У мене ж перший вид спорту, яким я займався, був бокс. Мені зламали ніс. І в результаті все припинилося досить швидко. До лікаря не ходив. Довго дуже все зростається. Час минув, і потім я перейшов в інший вид спорту", - згадав Путін, повідомляє RIA Kremlinpool.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонка світу з волейболу, яка втекла в РФ з України, розповіла про "любов до Путіна".

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!