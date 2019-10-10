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10 жовтня • оновлено в 21:20
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"Зламали ніс": Путін зізнався, що його побили в боксі

2.4т Читати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін на виставці "Сучасний спорт. Інновації та перспективи" згадав, що першим видом спорту, яким він починав займатися в дитинстві, був бокс.

Путін розповів, що йому зламали ніс, який довго не загоювався, через що бокс довелося залишити.

Володимир Путін

Володимир Путін

ИноСМИ

"У мене ж перший вид спорту, яким я займався, був бокс. Мені зламали ніс. І в результаті все припинилося досить швидко. До лікаря не ходив. Довго дуже все зростається. Час минув, і потім я перейшов в інший вид спорту", - згадав Путін, повідомляє RIA Kremlinpool.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Темнейший бог для х*хлов.
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
Глубокий больше бы помог миру
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Ни дня xoxлоцефалы без своего бога не могут прожить.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
a alexeyon, обоз - площадка для изучения реакции мозга бан деровца на различного вида информацию , а также их реакцию в случаях отсутствия мозга! Очень интересные случаи встречаются! Уникальные, нет аналогов в природе!
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a alexeyon
a alexeyon
Pavlov Dmitry, Ни дня ватоолигофрены не могут прожить без Обоза, чтобы не оставить свой коммент..
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