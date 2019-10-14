"Який сенс?" Промоутер Усика зробив різку заяву

Промоутер Олександра Усика Едді Хірн заявив, що бій українця проти Чазз Візерспуна принесе користь Олександру.

Едді Хірн Fox Sports

"Це був хороший бій. Усіку потрібен був великий хлопець, випробування. І це був ідеальний випадок: сім раундів, кілька ударів по підборіддю. Навіть коли Візерспун був під тиском, він був небезпечний. Думаю, якби він був краще готовий, то протримався б більше раундів", - зазначив Хірн в інтерв'ю iFL TV.

Також він знову заявив, що наступний бій Усика буде проводитися за пояс чемпіона світу.

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"Який сенс, якщо б він зараз вийшов і завершив все в першому раунді? Він видав гарний виступ, провів свої раунди. Думаю, все пройшло дуже добре. Бій з переможцем бою Джошуа – Руїс небезпечний для будь-кого. Але Усик хоче битися за пояс, він від свого не відступить. Тож я радий, що він отримав свої сім раундів. Він бився з Візерспуном, який важив так само, як і Джошуа. Він зустрівся з великим хлопцем. На пресконференції він зізнався, що різниця у вазі відчутна, що удари важче. Але Усик буде в ще кращій формі і тепер у нього є досвід", - сказав промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги над Візерспуном Усик заявив, що до наступного бою хоче ще збільшити власну вагу.

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