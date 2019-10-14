Головна Новини
14 жовтня • оновлено в 12:03
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Я не люблю..." Суперник Усика прокоментував бій з українцем

7.9т Читати матеріал російською

Американський суперважковаговик Чазз Візерспун прокоментував свою поразку в поєдинку з українцем Олександром Усиком.

Він назвав українського боксера дуже незручним суперником і зізнався, що основний розрахунок в стратегії на бій робив на нокаутуючий удар.

Чазз Візерспун

Чазз Візерспун

"Мій план на бій був нокаутувати Усика. Я хотів нанести один важкий удар, щоб зрубати його з ніг. Навіть в той момент, коли він затиснув мене біля канатів, я все одно намагався перемогти його потужним аперкотом. На жаль, фізична форма не дозволила пройти довшу дистанцію. Думаю, що показав би кращий виступ, якби був у формі", - заявив Візерспун, якого цитує FightNews.

За словами американця, додаткову складність для нього склало те, що Усик - шульга.

Новини
Усик скасував бій даремно! Третя допінг-проба Спонга виявилася чистою

"Українець - дуже незручний суперник. До того ж, він шульга. Я не люблю проводити бої з боксерами, які боксують в правосторонній стійці. Ще одна особливість Усика - він занадто швидкий", - додав Візерспун.

Нагадаємо, бій проти Візерспуна став для Олександра Усика дебютним в суперважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик історичною перемогою дебютував в супертяжах.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Усик – Візерспун" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Візерспун
Особи
Чазз Візерспун Олександр Усик
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
3
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Что быстрый,это в точку.Не подумаешь,что Саша выступал в тяжелом весе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
руденко евгений
руденко евгений
и это главное: "он слишком быстрый"...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel