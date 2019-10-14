"Я не люблю..." Суперник Усика прокоментував бій з українцем

Американський суперважковаговик Чазз Візерспун прокоментував свою поразку в поєдинку з українцем Олександром Усиком.

Він назвав українського боксера дуже незручним суперником і зізнався, що основний розрахунок в стратегії на бій робив на нокаутуючий удар.

Чазз Візерспун

"Мій план на бій був нокаутувати Усика. Я хотів нанести один важкий удар, щоб зрубати його з ніг. Навіть в той момент, коли він затиснув мене біля канатів, я все одно намагався перемогти його потужним аперкотом. На жаль, фізична форма не дозволила пройти довшу дистанцію. Думаю, що показав би кращий виступ, якби був у формі", - заявив Візерспун, якого цитує FightNews.

За словами американця, додаткову складність для нього склало те, що Усик - шульга.

"Українець - дуже незручний суперник. До того ж, він шульга. Я не люблю проводити бої з боксерами, які боксують в правосторонній стійці. Ще одна особливість Усика - він занадто швидкий", - додав Візерспун.

Нагадаємо, бій проти Візерспуна став для Олександра Усика дебютним в суперважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик історичною перемогою дебютував в супертяжах.

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