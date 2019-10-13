"Служу народу України!" Зеленський зателефонував Усику в роздягальню після бою — опубліковано відео

Український боксер Олександр Усик після успішного бою у Чикаго отримав привітання від президента України Володимира Зеленського.

"Доброго ранку, Володимире Олександровичу! Велике спасибі! Боксував у мініУкраїні, дуже багато наших співвітчизників було на трибунах! Служу народу України! Дякую, хороших вихідних, а ми поїхали далі. У наступні вихідні битиметься Гвоздик — будемо його підтримувати", — заявив кримчанин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував у суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник легко розібрався із місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом із солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик — Візерспун і запис повного бою.

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