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13 жовтня • оновлено в 11:45
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"Служу народу України!" Зеленський зателефонував Усику в роздягальню після бою — опубліковано відео

4.7т Читати матеріал російською

Український боксер Олександр Усик після успішного бою у Чикаго отримав привітання від президента України Володимира Зеленського.

"Доброго ранку, Володимире Олександровичу! Велике спасибі! Боксував у мініУкраїні, дуже багато наших співвітчизників було на трибунах! Служу народу України! Дякую, хороших вихідних, а ми поїхали далі. У наступні вихідні битиметься Гвоздик — будемо його підтримувати", — заявив кримчанин.

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"Суперстар!" Ексклюзив Obozrevatel зі США про бій Усик — Візерспун

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував у суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник легко розібрався із місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом із солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик — Візерспун і запис повного бою.

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Читайте всі новини по темі "Усик – Візерспун" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Візерспун
Особи
Володимир Зеленський Олександр Усик
Місце
США Чикаго
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Не изойди желчью сиротка.
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Мир Миру
Мир Миру
Підміна понять. Чим саме прислуживсь народу України?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну и теперь на родину...отдыхать...в Крым))Он хоть украинский знает??На каком интересно языке они общались)
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