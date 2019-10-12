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12 жовтня • оновлено в 13:15
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"Потрібно рушити": Усик висловився про завершення кар'єри

1.7т Читати матеріал російською

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) розповів, коли завершить свою професійну кар'єру.

"Хочу завоювати всі титули. І додому. Ростити дітей, водити в школу, водити їх на гуртки, вчити з ними мови – спостерігати, як вони ростуть. Чи здатний я вчасно піти? Я адекватний. Може бути, деякі думають, що нi. І в деяких моментах я дійсно неадекватна людина, але ось в цьому я розумію грань, коли потрібно рушити", – сказав 32-річний кримчанин в інтерв'ю телеканалу "Інтер".

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За крок від титульного бою: яким буде дебютний бій Усика в супертяжах

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик в ніч на 13 жовтня проведе свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі.

Спочатку Саша мав битися з нідерландським боксером Тайроном Спонгом, але за 5 днів до самого очікуваного бою осені Спонг попався на допінгу. У терміновому порядку українцю був знайдений новий суперник. Ним став 38-річний боксер із США Чазз Уїзерспун (38-3, 29 КО).

Напередодні Усик розгромно програв зважування Уізерспуну.

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Особа
Олександр Усик
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