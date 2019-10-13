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13 жовтня • оновлено в 08:43
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"Понервував": Усик прокоментував перемогу над Візерспуном

1.8т Читати матеріал російською

Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) прокоментував свою першу перемогу в суперважкому дивізіоні.

Усик - Візерспун

Усик - Візерспун

"Спасибі всім, друзі. I am feel, i am very feel, дуже щасливий. Я дуже чекав цього, були проблеми з опонентом. Я цього не показував, але понервував через це. Але зібрався, помолився, попросив Боженьку допомогти. І він допоміг. Різниця між тяжами і суперваговиками є, але я вже боксував в суперах. Завдання від тренера була боксувати, а коли прийде шанс – використовувати його. Не по-нахабному. Джошуа, Руїс, Уайлдер? Я можу з ними боксувати. Якщо буде така можливість, я нею скористаюся", - заявив кримчанин відразу після бою.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному поєдинку вечора боксу на Wintrust Arena (Чикаго, США), 32-річний уродженець Сімферополя технічним нокаутом здолав місцевого 38-річного бійця Чазза Вїзерспуна (38-4, 29 КО). Американець відмовився виходити на 8-й раунд.

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Тема
Усик – Візерспун
Особи
Олександр Усик Чазз Візерспун
Місце
США Чикаго
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