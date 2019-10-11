"По якому?" Росіянин Бетербієв неоднозначно висловився про бій із Гвоздиком

Російський чемпіон Міжнародної боксерської федерації (IBF) у напівважкій вазі Артур Бетербієв задоволений своїм тренувальним табором напередодні поєдинку проти українця Олександра Гвоздика.

При цьому представник РФ не висловив упевненість у перемозі в бою 18 жовтня.

Новини Тренер Гвоздика розкрив план українця на бій із росіянином Бетербієвим

Артур Бетербієв (праворуч)

"Табір дійсно відрізнявся від попередніх. Але мені сподобалося. Було круто. Гарний табір, і я дуже задоволений підготовкою. За яким сценарієм піде бій? Я не знаю, побачимо під час сутички. А про стратегію ніколи не говорю до бою. Постараюся показати вам усе безпосередньо в рингу", – наводить слова Бетербієва vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита об'єднавчого бою напівважкої ваги між чемпіоном WBC українцем Олександром Гвоздиком і володарем поясу IBF Артуром Бетербієвим.

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