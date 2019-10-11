"Нехай прив'яже": Усик жорстко поставив на місце Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик відповів на слова британця Тайсона Ф'юрі про те, що той зможе побити його однією рукою. Наш боксер заявив, що не проти вийти на ринг навіть за такої умови.

Ф'юрі — Усик

"Ф'юрі сказав, що поб'є мене однією рукою, прив'язаною за спиною? Якщо він готовий, то я не проти. Нехай прив'яже. Він занадто багато розмовляє. То він називає мене хорошим боксером, то поганим. Нехай вже визначиться. Знаєте, скільки таких було? Нехай не смішить мене", — цитує слова українця Tribuna.com, посилаючись на YouTube-канал Behind the Gloves.

Нагадаємо, що раніше інший британський боксер Тоні Белью схвально відгукнувся про Усика, назвавши його потенційним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч із суботи на неділю, 13 жовтня, у Чикаго Усик проведе дебютний бій у суперважкій вазі. У суперниках буде 38-річний американець Чазз Візерспун.

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