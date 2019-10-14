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14 жовтня • оновлено в 21:11
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"Не буде в Україні": Усик розповів про бажаний бій

1.2т Читати матеріал російською

Українець Олександр Усик заявив, що буде готуватися до поєдинку проти переможця реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс.

Крім того, наш співвітчизник, який успішно дебютував у суперважкій ваговій категорії, кинув черговий виклик американцю Деонтею Уайлдеру.

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"Я себе почуваю чудово. Був простій в поєдинках. Думав, що можуть бути ментальні проблеми. Але, слава богу, все пройшло добре. Візерспун був навіть краще, ніж суперник, з яким ми повинні були битися. Я хотів побоксувати ще десь пару раундів. Буду готуватися до переможця бою Джошуа – Руїс. Уайлдер? Та й з ним хочу битися. Він ніколи не приїде до України. Не проблема. Я приїду сюди до нього", – сказав Усик в інтерв'ю iFL TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик поділився своїм подальшими планами на виступи у суперважкій ваговій категорії.

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Читайте всі новини по темі "Усик – Візерспун" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Усик – Візерспун Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Олександр Усик Чазз Візерспун Деонтей Уайлдер Ентоні Джошуа Енді Руїс-молодший
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