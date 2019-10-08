"Бог дає мені знак": Усик вперше прокоментував скасування бою зі Спонгом

Колишній абсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик вперше відреагував на скасування бою з нідерландцем Тайроном Спонгом.

"Я дуже-дуже готовий до дебюту в супертяжах. У мене немає думки щодо історії з допінгом Спонга. Хрін його знає. Це бруд, я не хочу про це розмовляти. Навіть не варто це піднімати й обговорювати. Питання про заміну Спонга краще задати Едді Хірну. Я ж відповім словами з Євангелія: "Готуй коня до битви, а перемога – від Всевишнього". Ми готуємося до битви, і, дай Бог, вона буде", – заявив українець в інтерв'ю iFL TV.

За словами кримчанина, він спеціально не читає новини про своїх можливих суперників.

"Розмовляв із друзями, зі своєю сім'єю, з сином. Жодну інформацію не читаю і не забиваю собі голову. Деякі скажуть, що зрив поєдинків – це Бог дає мені знак, що мені не потрібно йти в хевівейт, а я скажу навпаки – він дає мені знак, що "Саша працюй, тоді все буде добре". Це життєва ситуація, все гаразд", – підсумував Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 5 днів до найбільш очікуваного бою осені для Олександра Усика і всієї України суперник кримчанина Тайрон Спонг попався на допінгу.

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