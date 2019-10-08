Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 05:15
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Бог дає мені знак": Усик вперше прокоментував скасування бою зі Спонгом

5.8т Читати матеріал російською

Колишній абсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик вперше відреагував на скасування бою з нідерландцем Тайроном Спонгом.

"Я дуже-дуже готовий до дебюту в супертяжах. У мене немає думки щодо історії з допінгом Спонга. Хрін його знає. Це бруд, я не хочу про це розмовляти. Навіть не варто це піднімати й обговорювати. Питання про заміну Спонга краще задати Едді Хірну. Я ж відповім словами з Євангелія: "Готуй коня до битви, а перемога – від Всевишнього". Ми готуємося до битви, і, дай Бог, вона буде", – заявив українець в інтерв'ю iFL TV.

За словами кримчанина, він спеціально не читає новини про своїх можливих суперників.

"Розмовляв із друзями, зі своєю сім'єю, з сином. Жодну інформацію не читаю і не забиваю собі голову. Деякі скажуть, що зрив поєдинків – це Бог дає мені знак, що мені не потрібно йти в хевівейт, а я скажу навпаки – він дає мені знак, що "Саша працюй, тоді все буде добре". Це життєва ситуація, все гаразд", – підсумував Усик.

Новини
Замість Спонга: названий новий суперник Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 5 днів до найбільш очікуваного бою осені для Олександра Усика і всієї України суперник кримчанина Тайрон Спонг попався на допінгу.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
3
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel