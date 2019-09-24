Головна Новини
24 вересня • оновлено в 15:47
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Протягом усього життя чую..." Усик потужно відповів критикам

2.2т Читати матеріал російською

Український боксер Олександр Усик заявив, що не слухає тих, хто сумнівається в його здатності виступати в суперважкій ваговій категорії.

Олександр Усик

Олександр Усик

instagram.com/usykaa

"Мені багато хто говорить: "Тобі не варто йти туди, ти не природний суперваж. Ти маленький. У тебе нічого не вийде". Протягом усього свого життя я чую від багатьох людей, що у мене нічого не вийде. Але не виходить тільки у тих, хто не намагається. Не слухатиму тих, хто говорить: "Не роби цього". А навпаки, буду робити, і у мене обов'язково вийде. Тому що я в це вірю", — зазначив Олександр Усик в інтерв'ю Matchroom Boxing.

Новини
"З'їв серце лева": в мережі показали реальний дебют Усика в супертяжах

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 жовтня Олександр Усик проведе дебютний поєдинок у суперважкій вазі. Його суперником буде нідерландський боксер Тайрон Спонг. У професійному боксі 33-річний Спонг провів 14 поєдинків і всі виграв (13 нокаутом).

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Особа
Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel