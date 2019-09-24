"Протягом усього життя чую..." Усик потужно відповів критикам

Український боксер Олександр Усик заявив, що не слухає тих, хто сумнівається в його здатності виступати в суперважкій ваговій категорії.

Олександр Усик instagram.com/usykaa

"Мені багато хто говорить: "Тобі не варто йти туди, ти не природний суперваж. Ти маленький. У тебе нічого не вийде". Протягом усього свого життя я чую від багатьох людей, що у мене нічого не вийде. Але не виходить тільки у тих, хто не намагається. Не слухатиму тих, хто говорить: "Не роби цього". А навпаки, буду робити, і у мене обов'язково вийде. Тому що я в це вірю", — зазначив Олександр Усик в інтерв'ю Matchroom Boxing.

🗣 "I will definitely succeed, because I believe in it."



We spent time in camp with @usykaa ahead of his long-awaited Heavyweight debut on Oct 12 - full interview released on our YouTube channel tomorrow 👀 #UsykSpong



⏰ 10am ET / 3pm BST

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 жовтня Олександр Усик проведе дебютний поєдинок у суперважкій вазі. Його суперником буде нідерландський боксер Тайрон Спонг. У професійному боксі 33-річний Спонг провів 14 поєдинків і всі виграв (13 нокаутом).

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