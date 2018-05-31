Прорвемося: Ломаченко показав перші фото після операції

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBAВасиль Ломаченко (11-1, 9 КО) успішно переніс хірургічне втручання на правому плечі. Операцію провели в одній з клінік Лос-Анджелеса.

Лома виклав фото з лікарняного ліжка в своєму Instagram акаунті.

Новини У команді Ломаченко озвучили амбітну мету

Instagram Василя Ломаченка

Instagram Василя Ломаченка

Фани розсипалися в побажаннях якнайшвидшого одужання чемпіону. Василь у боргу не залишився - подякував усім за підтримку і зазначив, що у нього кращі фанати в світі.

Нагадаємо, в чемпіонському бою проти венесуельця Хорхе Лінаресом в новій для українця ваговій категорії (легкій вазі) Василь відчув біль в правому плечі. Наш співвітчизник все ж зміг закінчити бій, відправивши опонента в нокаут в десятому раунді. Після повернення додому і відповідного обстеження було прийнято рішення провести оперативне втручання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названа дата наступного бою Hi-Tech після відновлення.