Промоутер Усика розповів, коли українець завершить кар'єру

Промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, заявив, що український боксер поки не збирається завершувати кар'єру.

"Усик поки не планує завершувати кар'єру. Він буде рухатися вгору, якщо продовжить вигравати. Кожен має рано чи пізно закінчити кар'єру, але Усик хоче створити історію, ставши єдиним, кому вдасться завоювати титул абсолютного чемпіона світу в двох вагових категоріях", – розповів Красюк в інтерв'ю виданню SkySports.

Нагадаємо, що Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, після чого вирішив перейти у хевівейт. Українець виграв дебютний бій у новій ваговій категорії в американця Чазза Уїзерспуна і тепер чекає на поєдинки проти Дерека Чісори й Ентоні Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Красюк поставив умову Джошуа, який володіє поясом WBO і повинен провести обов'язковий захист титулу проти Усика.