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8 травня • оновлено в 17:58
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Промоутер Усика різко відреагував на пропозицію надати боксеру громадянство РФ

9.6т
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Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що глава Федерації боксу Росії Умар Кремлев, який запропонував громадянство РФ його клієнту та Василю Ломаченку, не має права згадувати їхні імена.

"Ця людина (Кремлев – Ред.) Не має права згадувати імена Усика та Ломаченка. І він сам знає чому..." – цитує слова Красюка видання Sportbox.

Олександр Красюк та Олександр Усик

Олександр Красюк та Олександр Усик

УНІАН

Нагадаємо, що двох топових українських боксерів внесли в базу сайту "Миротворець" після того, як вони знялися в російському фільмі про церкву під назвою "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!" Після цього Кремлев заявив, що Усику та Ломаченко готові допомогти з отриманням російського громадянства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська ексчемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова встала на захист внесених в базу "Миротворця" українських боксерів.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик Олександр Красюк
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Знову офіс президента в дії, не дає публікувати коментар, де відсутні будь-які образи. Просто їм не подобаються взагалі мої коментарі своїм змістом. Справа в тому, що вже всім зрозуміло, що в Україні іде наступ на свободу слова, диктатура в дії, але це не може довго продовжуватись, адже може терпець урватися.
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Почему не имеет права упоминать их имена? Суд так постановил или так, простое украинское словоблудие
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Що, вже раніше просились і відкоша отримали?
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