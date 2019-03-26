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Проломлено череп: суперник Ломаченка розповів, як його ледь не вбили

1.1тЧитати матеріал російською

Найближчий суперник Василя Ломаченка Ентоні Кролла розповів, що п'ять років тому дивом уникнув загибелі, коли його вдарили бетонною плитою по голові та проломили череп.

За словами британського боксера, після одного з тренувань він побачив, що з будинку його сусіда пролунала сигналізація. Кролла вирішив перевірити, в чому проблема і зіткнувся з двома грабіжниками, пише Sports Joe.

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Ентоні Кролла

Ентоні Кролла

"Мені вдалося затиснути їх в кут. Їх було двоє, а я не найбільший хлопець. Тому я сказав, що один може бігти, а другий піде зі мною. І коли я це сказав, мене зверху вдарили бетонною плитою. Спочатку подумав, що це просто цегла. Вони знову почали тікати, а я погнався за ними, але швидко зрозумів, що не можу перенести всю свою вагу на ногу. Потім в лікарні лікар сказав, що в мене проломлено череп і зламано щиколотку", – розповів Кролла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Ломаченка поставив жорсткі умови американцеві Майкі Гарсія для проведення бою з українським чемпіоном.

Бій Ломаченка – Кролла пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особа
Ентоні Кролла
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