"Про політику не говори": Усик словами Тараса Шевченка звернувся до українців

Український чемпіон світу Олександр Усик (16-0, 12 КО) звернувся до своїх фоловерiв у Facebook нетлінною фразою з "Кобзаря".
"Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За Вас правда, за Вас сила i воля святая!" - процитував наш боксер знамениті рядки з поеми "Кавказ" Тараса Григоровича Шевченка.
Цей пост, а також зовнішній вигляд нашого співвітчизника, викликав бурхливе обговорення у фанатів.
"Саню, тільки про політику не кажи ані слова.. просто промовч, а так удачі в супертяжах", - пишуть користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександр Усик офіційно оголосив про свій перехід у суперважку вагову категорію.
Українець дебютує в новому дивізіоні поєдинком проти Карлоса Такама з Камеруну.
При цьому бій Усик – Такам може бути перенесений, оскільки його заплановано на ту ж дату, що і сутичка американців Деонтея Уайлдера і Домініка Бризiла.
Всесвітня боксерська рада (WBC) не стала позбавляти українця пояса чемпіона у важкій вазі.
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