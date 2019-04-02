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"Про політику не говори": Усик словами Тараса Шевченка звернувся до українців

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Український чемпіон світу Олександр Усик (16-0, 12 КО) звернувся до своїх фоловерiв у Facebook нетлінною фразою з "Кобзаря".

"Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За Вас правда, за Вас сила i воля святая!" - процитував наш боксер знамениті рядки з поеми "Кавказ" Тараса Григоровича Шевченка.

Цей пост, а також зовнішній вигляд нашого співвітчизника, викликав бурхливе обговорення у фанатів.

"Саню, тільки про політику не кажи ані слова.. просто промовч, а так удачі в супертяжах", - пишуть користувачі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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