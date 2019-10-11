Приречений: Усик і Візерспун провели дуель поглядів перед боєм

Український боксер, ексабсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик провів дуель поглядів із 38-річним американським суперваговиком Чаззом Візерспуном напередодні їхнього двобою у Чикаго.

Бій Усик — Візерспун відбудеться у ніч на 13 жовтня Instagram Олександра Усика

Українець та американець попозували разом перед камерами фотографів, а після цього змагалися між собою у погляді очі в очі. Водночас усі присутні зазначили, що Візерспун виглядав надто приречено, перебуваючи поряд із українським боксером.

Бій Усик — Візерспун відбудеться у ніч із 12 на 13 жовтня у Чикаго. Зазначимо, що букмекери раніше опублікували принизливі котирування на бій, майже не сумніваючись у перемозі Усика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик відмовився битися із боксерами з Росії — ЗМІ дізналися причину.

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