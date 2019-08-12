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"Примушу замовкнути": Кличко виступив з різкою заявою

4.6т Читати матеріал російською

Легендарний український чемпіон Володимир Кличко звернувся до своїх недоброзичливців і критиків, які називали бої нашого співвітчизника нудними.

Прославлений боксер на своїй сторінки в соціальній мережі Twitter познайомив вболівальників з цікавою сторінкою в історії боксу, який тривав два дні. Йдеться про поєдинок між Енді Боуеном і Джеком Бурком, який відбувся в кінці XIX століття, коли бійці провели на ринзі 110 раундів.

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Володимир Кличко

Володимир Кличко

"Після деяких досліджень, думаю, зараз я можу змусити замовкнути тих, у кого є думка про те, що деякі мої бої були нудними. Просто уявіть: ви можете спати буквально годинами, прокидатися, а бій все ще триває", – написав Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кубинський дворазовий олімпійський чемпіон Робейсі Рамірес, якого називають спадкоємцем Василя Ломаченка, ганебно програв дебютний бій на професійному ринзі.

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Особа
Володимир Кличко
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Так сказал как будто это он участвовал в том бою.
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