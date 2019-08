"Примушу замовкнути": Кличко виступив з різкою заявою

Легендарний український чемпіон Володимир Кличко звернувся до своїх недоброзичливців і критиків, які називали бої нашого співвітчизника нудними.

Прославлений боксер на своїй сторінки в соціальній мережі Twitter познайомив вболівальників з цікавою сторінкою в історії боксу, який тривав два дні. Йдеться про поєдинок між Енді Боуеном і Джеком Бурком, який відбувся в кінці XIX століття, коли бійці провели на ринзі 110 раундів.

After some research I think I can now squash opinions that some of my fights were "boring"! Check this one out: you literally could go to sleep for hours, wake up, and the fight is still going on !! 👀 pic.twitter.com/3KxLxoPerW