"Прийму пропозицію Конора": Ф'юрі оголосив про сенсаційне рішення

Епатажний лінійний чемпіон світу суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі заявив про готовність почати виступи у змішаних єдиноборствах (ММА).

За словами британця, його тренером у новому для нього виді стане ірландська зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор.

"Ви побачите у цьому році дебют Тайсона Ф'юрі в ММА. Ми розмовляли з Конором Макгрегором, і він заявив про бажання мене тренувати. Мене це влаштовує. Ви бачили, що я був весь у крові в останньому поєдинку. Для мене це звично. Конор просто сказав: "Коли будеш готовий, тоді почнемо. Приїжджай у Дублін і будемо тренуватися". Я тепер не можу дочекатися, оскільки прийму його пропозицію", – сказав Ф'юрі в ефірі Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня Конор МакГрегор вперше відвідав Україну. Ірландський боєць похвалився фото з Києва на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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