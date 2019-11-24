Глава Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман обурений заявою російського боксера Сергія Ковальова про те, що він вийшов на бій з Саулом Альваресом виключно заради грошей.

"Це жахливі, запізнілі і боягузливі заяви від такого чемпіона, як Ковальов. Публічні виправдання після поразки в бою з Канело не є правильною формою, прийнятою в світі спорту. Його заяви повинні принести йому серйозні наслідки. Він повинен визнати, що його нокаутував боксер, який менше його, а не з запізненням очищати свій образ необгрунтованими заявами. Можливо, Ковальов був не в своїх кращих кондиціях. Можливо, він був п'яний, коли розповідав свою версію", - цитує Сулеймана Fightnews.

Нагадаємо, росіянин програв Альваресу нокаутом у 11 раунді. Бій відбувся 2 листопада в США, на кону стояв титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ковальова госпіталізували після нокауту від Канело.

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