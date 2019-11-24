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24 листопада • оновлено в 16:00
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Президент WBC загнобив найсильнішого боксера РФза "жахливу і боягузливу заяву"

Президент WBC загнобив найсильнішого боксера РФза "жахливу і боягузливу заяву"
Муріса Сулейман не зміг стримати емоцій
1.3т Читати матеріал російською

Глава Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман обурений заявою російського боксера Сергія Ковальова про те, що він вийшов на бій з Саулом Альваресом виключно заради грошей.

"Це жахливі, запізнілі і боягузливі заяви від такого чемпіона, як Ковальов. Публічні виправдання після поразки в бою з Канело не є правильною формою, прийнятою в світі спорту. Його заяви повинні принести йому серйозні наслідки. Він повинен визнати, що його нокаутував боксер, який менше його, а не з запізненням очищати свій образ необгрунтованими заявами. Можливо, Ковальов був не в своїх кращих кондиціях. Можливо, він був п'яний, коли розповідав свою версію", - цитує Сулеймана Fightnews.

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Нагадаємо, росіянин програв Альваресу нокаутом у 11 раунді. Бій відбувся 2 листопада в США, на кону стояв титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ковальова госпіталізували після нокауту від Канело.

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Автор
Максим Богданов
Теми
WBC Ковальов – Альварес
Особа
боксер Сергій Ковальов
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