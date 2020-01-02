Президент WBC привітав Україну з новим роком

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман надів кепку з написом "Кличко" під час своєї традиційної ранкової пробіжки.
Крім того, глава WBC записав вітальне відеозвернення до українців і персонально до Віталія Кличка, побажавши всім гарного 2020 року.
. @Vitaliy_Klychko #WBCWALK # happynewyear2020 # QueRicoCaminarporlamañana pic.twitter.com/w0OGLvdUKg- Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) January 1, 2020
Відзначимо, що це не перший раз, коли знаменитий мексиканець звертається до України.
У лютому минулого року Маурісіо надів кепку з український символікою і звернувся до українських боксерам, виклавши відео в соцмережі.
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