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2 січня • оновлено в 19:34
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Президент WBC привітав Україну з новим роком

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Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман надів кепку з написом "Кличко" під час своєї традиційної ранкової пробіжки.

Крім того, глава WBC записав вітальне відеозвернення до українців і персонально до Віталія Кличка, побажавши всім гарного 2020 року.

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Відзначимо, що це не перший раз, коли знаменитий мексиканець звертається до України.

У лютому минулого року Маурісіо надів кепку з український символікою і звернувся до українських боксерам, виклавши відео в соцмережі.

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Автор
Максим Богданов
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