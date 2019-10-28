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28 жовтня • оновлено в 19:54
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"Повне г***о!" Знаменитий чемпіон влаштував істерику через Ломаченка

2.1т Читати матеріал російською

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер жорстко пройшовся по Всесвітній боксерській раді (WBC).

Американця обурило рішення організації привласнити українцю Василю Ломаченку звання франчайзингового чемпіона.

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Василь Ломаченко та Боб Арум

Василь Ломаченко та Боб Арум

World Boxing News

"Я думав, таке можливо тільки в баскетболі. Це фаворитизм. Top Rank що його, всиновили? Вони займаються повною х*рньою. Я вам кажу – це божевільне л**но. Вони що, звільнили три пояси? Ні. Я ж б'юся за всі пояси. WBC мені подобається. Вони могли б зробити подібне і для мене, але тільки після того, як я закінчу кар'єру. Бокс – це повне л**но!" – цитує Бронера WBN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика Едді Хірн також обурився через особливий чемпіонський статус Василя Ломаченка.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "WBC" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
WBC
Особа
Василь Ломаченко
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