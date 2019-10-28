"Повне г***о!" Знаменитий чемпіон влаштував істерику через Ломаченка

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер жорстко пройшовся по Всесвітній боксерській раді (WBC).

Американця обурило рішення організації привласнити українцю Василю Ломаченку звання франчайзингового чемпіона.

Василь Ломаченко та Боб Арум World Boxing News

"Я думав, таке можливо тільки в баскетболі. Це фаворитизм. Top Rank що його, всиновили? Вони займаються повною х*рньою. Я вам кажу – це божевільне л**но. Вони що, звільнили три пояси? Ні. Я ж б'юся за всі пояси. WBC мені подобається. Вони могли б зробити подібне і для мене, але тільки після того, як я закінчу кар'єру. Бокс – це повне л**но!" – цитує Бронера WBN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика Едді Хірн також обурився через особливий чемпіонський статус Василя Ломаченка.

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