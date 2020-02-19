"Повинні з'ясувати": Ємельяненко показав відео перед спарингом з Кадировим

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко опублікував відео, на якому він і його наступний суперник політик Рамзан Кадиров йдуть на спаринг.

"Йдемо боксувати, а то ніхто не повірить. Звичайно, йдемо, ми ж чемпіони. Але ми ще повинні з'ясувати, хто з нас чемпіон, правда ви про це не дізнаєтеся, на жаль. Це буде для вас таємницею. Ахмат – сила!" – говорять на відео, опублікованому в Instagram, Ємельяненко і Кадиров.

Рамзан Кадиров і Олександр Ємельяненко MSN.com

Нагадаємо, що бій між бійцем MMA та главою Чечні, який повинен відбутися за правилами боксу, запланований на 2020 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рамзан Кадиров пообіцяв нокаутувати Олександра Емельяненка в п'ятому раунді своїм єдиним і першим ударом в поєдинку.

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