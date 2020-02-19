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19 лютого • оновлено в 12:30
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"Повинні з'ясувати": Ємельяненко показав відео перед спарингом з Кадировим

1.4т
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Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко опублікував відео, на якому він і його наступний суперник політик Рамзан Кадиров йдуть на спаринг.

"Йдемо боксувати, а то ніхто не повірить. Звичайно, йдемо, ми ж чемпіони. Але ми ще повинні з'ясувати, хто з нас чемпіон, правда ви про це не дізнаєтеся, на жаль. Це буде для вас таємницею. Ахмат – сила!" – говорять на відео, опублікованому в Instagram, Ємельяненко і Кадиров.

Рамзан Кадиров і Олександр Ємельяненко

Рамзан Кадиров і Олександр Ємельяненко

MSN.com

Нагадаємо, що бій між бійцем MMA та главою Чечні, який повинен відбутися за правилами боксу, запланований на 2020 рік.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Рамзан Кадиров пообіцяв нокаутувати Олександра Емельяненка в п'ятому раунді своїм єдиним і першим ударом в поєдинку.

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Тема
MMA
Особи
Олександр Емельяненко Рамзан Кадиров
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