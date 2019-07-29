Повєткін виступить на розігріві в Ломаченка

Російський супертяж Олександр Повєткін свій наступний бій проведе 31 серпня на O2 Arena в Лондоні.

39-річний боксер виступить в андеркарті поєдинку Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл. Про це розповів менеджер "Російського Витязя" Вадим Корнілов. "Повєткін, швидше за все, проведе наступний бій 31 серпня Лондоні", – сказав він в коментарі ТАСС.

Повєткін повинен був провести поєдинок в Саудівській Аравії в липні, проте бій було скасовано.

Олександр Повєткін

Всього в активі росіянина 34 перемоги (24 нокаутом) і дві поразки. Повєткін в останній раз виходив на ринг у вересні минулого року, програвши технічним нокаутом в сьомому раунді британцеві Ентоні Джошуа в поєдинку за титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) в суперважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко відверто зізнався, що не виключає своєї поразки Люку Кемпбеллу.

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