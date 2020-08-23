Російський боксер Олександр Повєткін здобув сенсаційну перемогу над британським боксером ямайського походження Ділліаном Вайтом.

Бій за титули тимчасового чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC і WBC Diamond пройшла в Брентвуді (графство Ессекс, Великобританія) і завершився в 5-му раунді важким нокаутом.

Російський витязь повністю програвав бій за очками, потрапив в два нокдауни, але зміг піднятися, і лівим аперкотом надовго звалив опонента.

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Свій останній бій Повєткін провів в грудні 2019 року проти американця Майкла Хантера за звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в суперважкій ваговій категорії. Поєдинок завершився нічийним результатом.

Нагадаємо, Ділліан Уайт в липні минулого року здолав Оскара Ріваса (26-1) і завоював титул тимчасового чемпіона WBC.

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