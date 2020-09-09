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Повєткін розповів, як росіяни, які виїхали до США, "в сльозах" сумують за домiвкою

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
3,0 т.
Олександр Повєткін

Олександр Повєткін.

Російський боксер Олександр Повєткін порівняв рівень життя у США і Росії.

За словами титулованого спортсмена, всі росіяни, з якими він спілкувався в Америці, хочуть повернутися на батьківщину.

"Коли розповідають, мовляв: "Ось там так добре..." Та ви там не жили, ви не знаєте. Ось Америка ця... Ось дивишся – там люди на вулицях сплять, про що тут можна говорити? Або наших зустрічаєш, які там давно живуть, у них на очах мало не сльози: "Як там у Росії?". Видно, що вони сумують. Де народився – там і пригодився", – розповів 41-річний спортсмен в інтерв'ю YouTube-каналі Metametrica.

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"Хлопці, у мене березовий сік потік з очей від цих слів, а в вухах гурт Любе заграв", "Я так зрозумів, як заїжджаєш на Брайтон, там відразу йде дощ від того, як сильно плаче місцеве населення згадуючи СРСР", – відзначили юзери.

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