Повєткін розповів, що в СРСР зробили б із Конором і Ф'юрі

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Повєткін (34-2, 24 КО) впевнений, що такі зірки світового спорту, як Конор МакГрегор і Тайсон Ф'юрі при Радянському Союзі потрапили б до психлікарні.

Remember this, making history turning up as batman, pic.twitter.com/8RILXiFK0X