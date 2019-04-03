Повєткін розповів, що в СРСР зробили б із Конором і Ф'юрі

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Повєткін (34-2, 24 КО) впевнений, що такі зірки світового спорту, як Конор МакГрегор і Тайсон Ф'юрі при Радянському Союзі потрапили б до психлікарні.

Remember this, making history turning up as batman, pic.twitter.com/8RILXiFK0X - TYSON FURY (@Tyson_Fury) 5 лютого 2016 р

"Ви подивіться, що вони один на одного кажуть. За це язика можна відрізати. У них там менталітет інший. Що МакГрегор, що цей, який у Бетмена переодягнувся, Тайсон Ф'юрі... За часів СРСР їх би, напевно, в дурку відправили б. Сказали б: "Хлопці, давайте, куди вам боксувати", - заявив Повєткін в інтерв'ю OCTAGON TV inc.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Російський Витязь" оцінив шанси Олександра Усика в суперважкій ваговій категорій, а також розповів, чому йому був би цікавий поєдинок проти українського абсолютного чемпіона в крузервейті.

23 вересня минулого року Олександр Повєткін програв британцеві Ентоні Джошуа. Поєдинок завершився в сьомому раунді жорстким нокаутом.

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