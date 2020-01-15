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15 січня • оновлено в 15:30
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Повєткін не при справах? Руїсу запропонували бій зі знаменитим британцем

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Промоутер з організації Matchroom Boxing Едді Хірн запропонував колишньому чемпіонові в суперважкій вазі Енді Руїсу серйозну суму за бій проти британця Ділліана Уайта.

Відомий журналіст видання The Athletic Майк Коппінджер написав у себе в Twitter, що Хірн запропонував мексиканцю семизначну суму за вихід на поєдинок проти Уайта 28 березня або на початку квітня на території Великобританії.

Енді Руїс

Енді Руїс

Prosports.kz

Варто зазначити, що представники британського боксера ведуть переговори з росіянином Олександром Повєткіним з приводу бою, який має відбутися у цей же часовий проміжок. Таким чином, Уайт майже напевно проведе поєдинок з серйозним суперником вже цієї весни.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, співвітчизник Ділліана Уайта та колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі підтвердив його слова про те, що Володимир Кличко жорстко нокаутував Деонтея Уайлдера в одному зі спарингів.

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Особи
Едді Хірн Олександр Повєткін Енді Руїс-молодший Ділліан Уайт
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