Повєткін не при справах? Руїсу запропонували бій зі знаменитим британцем

Промоутер з організації Matchroom Boxing Едді Хірн запропонував колишньому чемпіонові в суперважкій вазі Енді Руїсу серйозну суму за бій проти британця Ділліана Уайта.

Відомий журналіст видання The Athletic Майк Коппінджер написав у себе в Twitter, що Хірн запропонував мексиканцю семизначну суму за вихід на поєдинок проти Уайта 28 березня або на початку квітня на території Великобританії.

Енді Руїс Prosports.kz

Sources: Dillian Whyte remains engaged in negotiations with Alexander Povetkin for a bout in the same timeframe in the UK Whyte appears destined for a significant fight in the spring regardless https://t.co/B9bOS7C93w - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) January 14, 2020

Варто зазначити, що представники британського боксера ведуть переговори з росіянином Олександром Повєткіним з приводу бою, який має відбутися у цей же часовий проміжок. Таким чином, Уайт майже напевно проведе поєдинок з серйозним суперником вже цієї весни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співвітчизник Ділліана Уайта та колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі підтвердив його слова про те, що Володимир Кличко жорстко нокаутував Деонтея Уайлдера в одному зі спарингів.

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