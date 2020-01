Повєткін не при справах? Руїсу запропонували бій зі знаменитим британцем

Промоутер з організації Matchroom Boxing Едді Хірн запропонував колишньому чемпіонові в суперважкій вазі Енді Руїсу серйозну суму за бій проти британця Ділліана Уайта.

Відомий журналіст видання The Athletic Майк Коппінджер написав у себе в Twitter, що Хірн запропонував мексиканцю семизначну суму за вихід на поєдинок проти Уайта 28 березня або на початку квітня на території Великобританії.

Sources: Dillian Whyte remains engaged in negotiations with Alexander Povetkin for a bout in the same timeframe in the UK Whyte appears destined for a significant fight in the spring regardless https://t.co/B9bOS7C93w