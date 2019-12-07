Повєткін - Хантер: онлайн відеонтрансляція

Росіянин Олександр Повєткін (35-2, 24 КО) в андеркарті поєдинку між Енді Руїсом (33-1, 22 КО) і Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) проведе бій з американцем Майклом Хантером (18-1, 12 КО) .

Зустріч пройде в суботу, 7 грудня, в Ер-Ріяді. Вихід бійців в ринг запланований на 21:30 за київським і на 22:30 за московським часом.

Нагадаємо, що 40-річний росіянин, в минулому поєдинку побив брата Тайсона Ф'юрі Хьюи.

У квітні 2017 року Хантер зазнав поразки від українця Олександра Усика. В американському Меріленді наш співвітчизник переміг одноголосним рішенням суддів - 117:110, 117:110, 117:110.

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