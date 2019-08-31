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Повєткін – Ф'юрі: дивитися онлайн чемпіонський бій

3.9т Читати матеріал російською

Російський супертяж Олександр Повєткін в суботу, 31 серпня, проведе свій 37-й бій на професійному ринзі.

У Лондоні на O2 Arena Російський Витязь битиметься з місцевим боксером – двоюрідним братом епатажного Тайсона Ф'юрі Хьюї. Поєдинок пройде в андеркарті бою Ломаченко – Кемпбелл.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Повєткін – Ф'юрі. Орієнтовний початок – о 22:30 за київським часом.

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Повєткін – Ф'юрі

Повєткін – Ф'юрі

Відзначимо, що Міжнародна боксерська асоціація (WBA) виставила на кон поєдинку свій пояс WBA International. Олександр в разі перемоги має намір кинути виклик лінійному чемпіону суперважкої ваги Тайсону Ф'юрі.

Бокс. Суперважка вага

Бій за пояс WBA International

Лондон, O2 Arena

Олександр Повєткін (Росія) – Хьюї Ф'юрі (Великобританія)

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БІЙ НЕ РОЗПОЧАВСЯ

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Повєткіна Андрій Рябіньський розкрив несподівану правду про російського боксера.

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Особи
Хьюі Фьюрі Олександр Повєткін
Місце
Англія Лондон
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