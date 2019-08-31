Повєткін – Ф'юрі: дивитися онлайн чемпіонський бій

Російський супертяж Олександр Повєткін в суботу, 31 серпня, проведе свій 37-й бій на професійному ринзі.
У Лондоні на O2 Arena Російський Витязь битиметься з місцевим боксером – двоюрідним братом епатажного Тайсона Ф'юрі Хьюї. Поєдинок пройде в андеркарті бою Ломаченко – Кемпбелл.
OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Повєткін – Ф'юрі. Орієнтовний початок – о 22:30 за київським часом.
Повєткін – Ф'юрі
Відзначимо, що Міжнародна боксерська асоціація (WBA) виставила на кон поєдинку свій пояс WBA International. Олександр в разі перемоги має намір кинути виклик лінійному чемпіону суперважкої ваги Тайсону Ф'юрі.
Бокс. Суперважка вага
Бій за пояс WBA International
Лондон, O2 Arena
Олександр Повєткін (Росія) – Хьюї Ф'юрі (Великобританія)
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БІЙ НЕ РОЗПОЧАВСЯ
Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Повєткіна Андрій Рябіньський розкрив несподівану правду про російського боксера.
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