Повернення Кличка: Віталій вказав на важливу деталь

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко вважає, що його брату Володимиру не слід відновлювати кар'єру лише з фінансових міркувань.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що платформа DAZN запропонувала легендарному українцю вражаючий контракт.
"Володимир впродовж багатьох років був на вершині спорту. Якщо він прийме рішення повернутися на ринг, пройти через труднощі підготовки, я підтримаю його. Але він не повинен повертатися в бокс через гроші", - наводить слова Віталія Bild.
Віталій і Володимир Кличко
http://klitschko-brothers.com
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL:
11 січня з'явилася інформація, що легендарний Володимир Кличко відновить професійну кар'єру в 2019 році і проведе бій з Ділліаном Уайтом.
Букмекери почали приймати ставки на цей бій українця, а пізніше з'явився постер до передбачуваного бою.
15 січня Кличко дав перший офіційний коментар про відновлення професійної кар'єри.
Ділліан заявляв, що готовий битися з легендарним українцем.
Джеймс Алі Башир висловив упевненість в тому, що легендарний українець відновить кар'єру.
Свій останній поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, програвши технічним нокаутом британцеві Ентоні Джошуа.
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