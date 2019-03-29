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Повернення Кличка: Віталій вказав на важливу деталь

2.5тЧитати матеріал російською

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко вважає, що його брату Володимиру не слід відновлювати кар'єру лише з фінансових міркувань.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що платформа DAZN запропонувала легендарному українцю вражаючий контракт.

"Володимир впродовж багатьох років був на вершині спорту. Якщо він прийме рішення повернутися на ринг, пройти через труднощі підготовки, я підтримаю його. Але він не повинен повертатися в бокс через гроші", - наводить слова Віталія Bild.

Новини
"Випробувати себе": Віталій Кличко зробив заяву про камбек Володимира

Віталій і Володимир Кличко

Віталій і Володимир Кличко

http://klitschko-brothers.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир КличкоВіталій Кличко
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