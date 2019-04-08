МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Потрібно дякувати": американський боксер знову нахамив Ломаченку

1.6тЧитати матеріал російською

Американський боксер Теофімо Лопес відзначився черговим хамським висловлюванням на адресу українського чемпіона Василя Ломаченка.

21-річний легкоатлет заявив, що наш співвітчизник нібито повинен бути вдячний можливому супернику, адже той активно розкручує бій із Василем.

Новини
Сіллах сказав, як закінчиться бій Ломаченко — Кролла

Теофімо Лопес і Василь Ломаченко

Теофімо Лопес і Василь Ломаченко

"Я сказав своєму батькові: "Насправді ми не можемо говорити про цього чувака, бо цей придурок подумає, що ми використовуємо його ім'я". Чесно кажучи, люди реально не хотіли говорити про цей бій, але зараз вони почали про це говорити, вони хочуть побачити цей поєдинок. Так що, Лома, тобі потрібно дякувати мені. Мені не потрібен Ломаченко і мені дійсно все одно на нього. Так, я готовий битися. Я готовий битися з тим, у кого мій титул. Це мій титул, він всього лише позичив його", – цитує Лопеса vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко проведе захист чемпіонських поясів у поєдинку проти британця Ентоні Кролли. Бій пройде в Лос-Анджелесі у п'ятницю, 12 квітня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Василь ЛомаченкоТеофімо Лопес
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
4
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Переобуваются на ходу
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки