"Потрібно дякувати": американський боксер знову нахамив Ломаченку

Американський боксер Теофімо Лопес відзначився черговим хамським висловлюванням на адресу українського чемпіона Василя Ломаченка.

21-річний легкоатлет заявив, що наш співвітчизник нібито повинен бути вдячний можливому супернику, адже той активно розкручує бій із Василем.

Теофімо Лопес і Василь Ломаченко

"Я сказав своєму батькові: "Насправді ми не можемо говорити про цього чувака, бо цей придурок подумає, що ми використовуємо його ім'я". Чесно кажучи, люди реально не хотіли говорити про цей бій, але зараз вони почали про це говорити, вони хочуть побачити цей поєдинок. Так що, Лома, тобі потрібно дякувати мені. Мені не потрібен Ломаченко і мені дійсно все одно на нього. Так, я готовий битися. Я готовий битися з тим, у кого мій титул. Це мій титул, він всього лише позичив його", – цитує Лопеса vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко проведе захист чемпіонських поясів у поєдинку проти британця Ентоні Кролли. Бій пройде в Лос-Анджелесі у п'ятницю, 12 квітня.

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