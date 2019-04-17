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"Потрапити під машину": тренер розповів про погрози "ворогові Ломаченку"

1.1тЧитати матеріал російською

Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський розповів, як конкуренти Василя Ломаченка приховано погрожували прославленому боксерові.

Дмитро Сосновський

Дмитро Сосновський

"Були такі ситуації, коли дзвонить мені тренер якогось спортсмена і питає, чому його підопічний не їде на змагання. Я кажу, що їде Вася, тому що він реально сильніший. А той мені: "А ти не думаєш, що Вася теж жива людина, може під машину потрапити". Я йому кажу: "Ти взагалі чуєш, що ти говориш? Замість того, щоб виховати і підготувати краще, ніж Вася, ти чекаєш, коли Вася під машину потрапить". Для когось Вася – чемпіон, для когось Вася – ворог і займає чуже місце", – сказав Сосновський в інтерв'ю 24.ua.

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Нагадаємо, що напередодні Дмитро Сосновський закликав припинити діставати Олександра Усика політичними питаннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Пізніше російський промоутер Володимир Хрюнов зажадав від Василя проведення поєдинку проти його підопічного Романа Андрєєва або залишити один із поясів.

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Василь ЛомаченкоДмитро Сосновський
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