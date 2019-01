Потенційний суперник ''продинамив'' Усика

Кубинський боксер Луїс Ортіс не битиметься з українцем Олександром Усиком у квітні. Менеджер супертяжа Майк Коппінгер анонсував поєдинок свого підопічного другого березня.

"Джерела: 2 березня в Центрі Barclays у Брукліні відбудеться бій Луїса Ортіса", - написав промоутер кубинця на своїй сторінці в твіттер.

Sources: Heavyweight contender Luis Ortiz is ticketed for the Showtime co-feature on March 2 at Barclays Center in Brooklyn. Erislandy Lara meets undefeated Argentine Brian Castano in the junior middleweight main event. All Cuban card #boxing