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Потенційний суперник ''продинамив'' Усика

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Кубинський боксер Луїс Ортіс не битиметься з українцем Олександром Усиком у квітні. Менеджер супертяжа Майк Коппінгер анонсував поєдинок свого підопічного другого березня.

"Джерела: 2 березня в Центрі Barclays у Брукліні відбудеться бій Луїса Ортіса", - написав промоутер кубинця на своїй сторінці в твіттер.

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Раніше менеджер Усика Олександр Красюк відзначав Ортіса як можливого першого суперника українця в супертяжах у квітні нинішнього року.

Луїс Ортіс

Луїс Ортіс

Boxingscene

Окрім кубинця, в список потенційних опонентів абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі увійшли два росіянина – Олександр Повєткін і Денис Лебедєв.

Олександр Усик

Олександр Усик

instagram.com/usykaa

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Олександр УсикЛуїс Ортіс
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