Потенційний суперник ''продинамив'' Усика

Кубинський боксер Луїс Ортіс не битиметься з українцем Олександром Усиком у квітні. Менеджер супертяжа Майк Коппінгер анонсував поєдинок свого підопічного другого березня.
"Джерела: 2 березня в Центрі Barclays у Брукліні відбудеться бій Луїса Ортіса", - написав промоутер кубинця на своїй сторінці в твіттер.
Sources: Heavyweight contender Luis Ortiz is ticketed for the Showtime co-feature on March 2 at Barclays Center in Brooklyn. Erislandy Lara meets undefeated Argentine Brian Castano in the junior middleweight main event. All Cuban card #boxing- Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 11 січня 2019 р
Раніше менеджер Усика Олександр Красюк відзначав Ортіса як можливого першого суперника українця в супертяжах у квітні нинішнього року.
Луїс Ортіс
Boxingscene
Окрім кубинця, в список потенційних опонентів абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі увійшли два росіянина – Олександр Повєткін і Денис Лебедєв.
Олександр Усик
instagram.com/usykaa
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Легендарний супертяж Володимир Кличко може повернутися на ринг і вже в квітні провести бій на лондонській арені "Уемблі".
Авторитетний британський журналіст Стів Банс анонсував повернення українського боксера в професійний спорт.
Суперником нашого боксера може стати Ділліан Уайт, який в грудні минулого року відправив у важкий нокаут Дерека Чісору.
Відомий промоутер Едді Хірн збирається організувати суперподію на британському стадіоні "Уемблі". У вечорі боксу в Лондоні крім Кличка візьме участь ще один українець Олександр Усик.
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