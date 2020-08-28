Постол – Рамірес: прогноз на чемпіонський бій українця

Віктор Постол поб'ється відразу за два пояси.

Український боксер Віктор Постол (31-2, 12 КО) у суботу, 29 серпня, проведе бій за титули чемпіона світу в першій напівсередній вазі.

Наш співвітчизник в Лас-Вегасі проведе поєдинок проти володаря титулів за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC) та Всесвітньої боксерської організації (WBO) американцем Хосе Раміреса. Орієнтовний час початку бою – 5:00 ранку за київським часом у неділю, 29 серпня.

Фаворитом поєдинку вважається чинний володар поясів. Ставки на перемогу Раміреса приймаються з коефіцієнтом 1,14. Нічия оцінюється котируванням 23,00. А показники на успіх українця досягають рівня 5,00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у команді українського боксера Олександра Усика категорично відмовилися від можливості проведення бою з росіянином Олександром Повєткіним.

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