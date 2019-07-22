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"Посм*кчи": можливий суперник Усика по-хамськи осадив конкурента

1.9т Читати матеріал російською

Британський важковаговик Ділліан Уайт, якого називають одним із потенційних суперників українця Олександра Усика, висловився про свого конкурента з дивізіону американця Деонтея Уайлдера.

Після перемоги в Лондоні над Оскаром Рівасом і завоювання титулу тимчасового чемпіона WBC Уайт різко відповів на пропозицію Уайлдера про проведення очного двобою між ними.

"Посм*кчи ці яйця! Ось так", — цитує Уайта Behind The Gloves.

Ділліан Уайт

Ділліан Уайт

sportonline.ua

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На питання, кого він хоче вдарити більше — Уайлдера або Ф'юрі, Уайт відповів: "Я просто хочу битися. Вигравати чемпіонські титули, надихати людей, заробляти гроші. Не хочу, щоб мене обходили, хочу битися з кращими. Це єдине, що я хочу робити".

Нагадаємо, що раніше українець Олександр Усик кинув виклик британському боксеру Ділліану Уайту на прізвисько Викрадач трупів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уайлдер обматюкав промоутера Усика і Уайта — Едді Хірна, звинувативши команду британця у тому, що та постійно уникає переговорів про бій із ним.

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Ділліан Уайт Деонтей Уайлдер
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