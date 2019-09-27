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27 вересня • оновлено в 18:43
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"Порвіть і спустіть!" Володимир Кличко вибухнув гнівною заявою

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Легендарний Володимир Кличко різко висловився щодо ініціативи президента Федерації боксу України Володимира Продивуса ліквідувати професійний бокс у країні.

За словами прославленого чемпіона, такий крок негативно відіб'ється на майбутньому цього виду спорту.

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Володимир Кличко

Володимир Кличко

"Братство Кличко"

"Я за розвиток, синергію, але не заборону спорту, який дає можливість спортсменам прославляти Україну, популяризувати наш гімн і прапор. Ви, пане Продивусе, можете таке зробити? Ви хочете позбавити нас, українців, такої можливості?! Хочете забрати перспективу в житті й самореалізацію у дівчаток і хлопчиків?! Щоб таке не трапилося – порвіть вашу заяву і спустіть її у воду разом із вашими думками про це!" – заявив Кличко.

Володимир пояснив, що професійний бокс надає спортсменам можливість розвивати різні навички.

"Порвіть і спустіть!" Володимир Кличко вибухнув гнівною заявою

"Порвіть і спустіть!" Володимир Кличко вибухнув гнівною заявою

"У професійному спорті ти за все відповідаєш сам. За вибір наставника, місце і час проведення тренувального збору, вибір екіпіровки або спарингпартнерів. Ти стаєш ковалем свого спортивного щастя. І якщо аматорський бокс навчив мене дисципліни, то професійний – відповідальності. До того ж у найширшому сенсі цього слова: відповідальності за свої вчинки і рішення, перед командою і людьми, з якими ти працюєш. А ще він дав зрозуміти: якщо ти впевнений у правильності обраного шляху, то маєш іти до своєї мети, долаючи всі перешкоди й виклики", – зазначив колишній чемпіон світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко висловився щодо чуток про своє повернення у професійний ринг.

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Володимир Кличко
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Шпиталева Людмила
Шпиталева Людмила
Так тримати, пане Володимире! Українці підтримують Вашу думку і пишаються здобутками видатних боксерів України, які відкрили для світу УКРАЇНУ! СЛАВА УКРАЇНІ!
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bregovich mark
bregovich mark
Зе-реформы.!!!!!
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