Легендарний Володимир Кличко різко висловився щодо ініціативи президента Федерації боксу України Володимира Продивуса ліквідувати професійний бокс у країні.

За словами прославленого чемпіона, такий крок негативно відіб'ється на майбутньому цього виду спорту.

Володимир Кличко "Братство Кличко"

"Я за розвиток, синергію, але не заборону спорту, який дає можливість спортсменам прославляти Україну, популяризувати наш гімн і прапор. Ви, пане Продивусе, можете таке зробити? Ви хочете позбавити нас, українців, такої можливості?! Хочете забрати перспективу в житті й самореалізацію у дівчаток і хлопчиків?! Щоб таке не трапилося – порвіть вашу заяву і спустіть її у воду разом із вашими думками про це!" – заявив Кличко.

Володимир пояснив, що професійний бокс надає спортсменам можливість розвивати різні навички.

"У професійному спорті ти за все відповідаєш сам. За вибір наставника, місце і час проведення тренувального збору, вибір екіпіровки або спарингпартнерів. Ти стаєш ковалем свого спортивного щастя. І якщо аматорський бокс навчив мене дисципліни, то професійний – відповідальності. До того ж у найширшому сенсі цього слова: відповідальності за свої вчинки і рішення, перед командою і людьми, з якими ти працюєш. А ще він дав зрозуміти: якщо ти впевнений у правильності обраного шляху, то маєш іти до своєї мети, долаючи всі перешкоди й виклики", – зазначив колишній чемпіон світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко висловився щодо чуток про своє повернення у професійний ринг.

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