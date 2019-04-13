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Порошенко привітав Ломаченка з фантастичною перемогою

1.4тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко привітав українського чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) з перемогою над британцем Ентоні Кроллой (34-7-3, 13 КО).

"Фантастична перемога Василя Ломаченка! Вітаю нашого непереможного боксера з вдалою захистом чемпіонських титулів. Україна пишається тобою, Василю! Вперед, до нових перемог", - написав Порошенко в Twitter.

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Ломаченко - Кролла: весь бій на відео

Нагадаємо, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Пізніше з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Петро ПорошенкоВасиль ЛомаченкоЕнтоні Кролла
Місце
СШАЛос Анджелес
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