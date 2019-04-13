Порошенко привітав Ломаченка з фантастичною перемогою

Президент України Петро Порошенко привітав українського чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) з перемогою над британцем Ентоні Кроллой (34-7-3, 13 КО).

"Фантастична перемога Василя Ломаченка! Вітаю нашого непереможного боксера з вдалою захистом чемпіонських титулів. Україна пишається тобою, Василю! Вперед, до нових перемог", - написав Порошенко в Twitter.

Фантастична перемога @VasylLomachenko ! Вітаю нашого Непереможне боксера Із вдалині захист чемпіонськіх тітулів. Україна пішається тобою, Василю!



Вперед, до Нових перемог! pic.twitter.com/yk71hJ4UwL - Петро Порошенко (@poroshenko) 13 квітня 2019 р

Нагадаємо, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

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