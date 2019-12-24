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24 грудня • оновлено в 20:58
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Поролонові вироби: неординарний вчинок Усика здивував мережу

1.1т
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Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) здивував своїх шанувальників в Instagram жонглюванням вітрозахистом від журналістських мікрофонів.

Кримчанин у себе в акаунті виклав відео, де хвацько підкидає і ловить поролонові вироби. Такий незвичайний трюк викликав ажіотаж в коментарях.

Користувачі жартують, що після відходу від боксу, Усик не залишиться без роботи і спокійно може йти виступати в цирк.

🤹♂ @boxraw # undisputed17

Публікація від Usyk Aleksandr (@usykaa)

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"Хто, бл**ь, наступний?" У Джошуа обурилися ситуацією з боєм проти Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Уізерспуном (38-4, 29 КО).

Пізніше був названий найближчий суперник Олександра і дата бою.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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