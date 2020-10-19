Росія завжди намагалась контролювати в Україні стратегічні напрямки. Це Безпека, Освіта, Спорт...

Безпеку руйнували через своїх агентів таких як Лебєдєв, Саламатін, Єжель тепер Таран.

Доречі, всі троє попередників в Криму, Росії та Білорусі.

Освіту контролювали та руйнували через Табачника, а тепер Шкарлєта.

КГБ завжди працювало в ворожих країнах, навіть у США, з декількома поколіннями школярів та студентіа, така практика ще з часів СРСР. Теж саме в Україні

Спорт, як засіб пропаганди, першим в новітній історії почав використовувати Гітлер. Варто згадати Олімпіаду 1936 року.

Цю практику перейняв Сталін.

І Путін, з його підміною сечі на Олімпіаді у 2014му не залишився поза процесом.

Доречі, Гітлер і Путін прикривали Олімпіадами власні військові операції та анексії, легітимізуючи себе.

В сучасній українській історії багато прикладів, коли РФ використовувала українській спорт для інформаційних операцій.

У 15му році Кадиров возив наших молодих борців за власний кошт до Чечні на турнір його ім'я, у той час, як кадировці вже приїхали та воювали проти України на Донбасі, під Дапом та Дебальцево.

В обличчі Усіка та Ломаченка додалася ще одна складова гуманітарної агресії - московська церква.

Це потворне поєднання посилило несприйняття та відторгнення українською громадою тих, хто ще недавно були героями України.

Гротескність ситуації, косноязикі публічні виступи боксерів, на теми в яких вони геть не розуміються, мова ворожої пропаганди Росії довкола їх тез, тисячі вбитих українців під час війни, тощо, зробили Усіка та Ломаченка фарсовими фігурами.

Після кумедного виклику Усіка на бій українських патріотів, який прийняв український борець Богдан Грицай, що змусило Усіка різко зам'яти тему, комічність проросійських боксерів та їх недолуга позиція тільки розрослася.

І от Ломаченко програє бій, втрачає всі пояси...

Здавалося, Україна має здригнутися, переживати та сумувати через поразку...

Україна здригається, але через гомеричний сміх та улюлюкання...

Більшість радіють поразці Ломаченка, незалежно від політичних позицій.

Є окремі маргінали, які обурюються такою реакцією суспільства, їх логіка зрозуміла, але вони не розуміють логіки країни.

На жаль, я теж маргінал. Я теж засмучений...

Засмучений, що Україна не зробила нічого, щоб протидіяти солодким пропозиціям Кремля для українських спортсменів та спортивних асоціацій України.

У нас Шкарлет віджимає колледж Олімпійського резерву під забудівлю.

Наша українська влада сама штовхає українських спортсменів в удушливі обійми Росії.

Ломаченко дурень, але українська держава винна, що він став дурнем проросійським.

Тому процитую українського письменника Гоголя: "Над кем смеетесь? Над собой смеётесь!"

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.