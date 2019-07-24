Помер відомий російський боксер: спортивні підсумки 23 липня

У США помер відомий російський боксер Максим Дадашев, а в Англії виник справжній переполох через бій Василя Ломаченка таЛюка Кемпбелла.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 23 липня.

Крім того, в Росії ОМОН побив фанатів на матчі чемпіонату країни з футболу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

СМЕРТЬ МАКСИМА ДАДАШЕВА:

Помер відомий російський боксер, який потрапив після бою до реанімації

З'явилося відео моменту, що коштував життя непереможному російському боксеру

Названо причину смерті відомого російського боксера

Критичний стан: відомому російському боксеру видалили череп після бою

ІНШІ НОВИНИ:

Свавілля як в 90-х: поліція в Росії жорстко побила фанатів, і чекає на премії

Бій в Україні: Ломаченко зробив офіційну заяву

Створили переполох: бій Ломаченко - Кемпбелл побив рекорди в Англії

Ібрагімович проломив череп в матчі MLS: відео

Черговий гравець "Шахтаря" зібрався до Росії

"Ювентус" готує трансферну бомбу

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!