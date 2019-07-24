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Помер відомий російський боксер: спортивні підсумки 23 липня

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У США помер відомий російський боксер Максим Дадашев, а в Англії виник справжній переполох через бій Василя Ломаченка таЛюка Кемпбелла.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 23 липня.

Крім того, в Росії ОМОН побив фанатів на матчі чемпіонату країни з футболу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Особа
Василь Ломаченко
Теги
ФК Шахтар ФК Ювентус
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Bruggeman Melissa
Bruggeman Melissa
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