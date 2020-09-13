Помер легендарний радянський боксер

Чотириразовий абсолютний чемпіон СРСР (1974, 1976-1978) з боксу і дворазовий чемпіон Європи (1977, 1979) Євген Горстков помер в Росії.

Іменитому спортсмену було 70 років. Причини смерті колишнього боксера не розкриваються.

"Федерація боксу Росії висловлює глибокі співчуття родині Євгена Миколайовича Горсткова, який золотими літерами вписав себе в історію боксу", – йдеться в некролозі.

Євген Горстков – один з трьох радянських боксерів, які проводили показові бої з американцем Мухаммедом Алі. На рахунку Горсткова було 228 боїв.

Проявив себе як майстер маневреного стилю, майстерно володів прийомами захисту і контратаки. Висока тактична майстерність, тонка ігрова манера робили його поєдинки особливо видовищними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній професійний боксер і учасник Олімпіади-1972 Алан Мінтер (39-9) помер у віці 69 років після тривалої боротьби з онкологією.

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