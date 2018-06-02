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Поліцейський на вулиці влаштував з перехожим боксерський поєдинок: відеофакт

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Патрульний поліцейський в Сполучених Штатах Америки вирішив своєрідно дати урок одному з жителів в неблагополучному районі. Коп виявився не з боязкого десятка і влаштували з перехожим справжній боксерський поєдинок.

Незважаючи на бурхливу підтримку друзів, суперник правоохоронця виявився неготовим зустріти в лавах поліції професійного боксера. Якщо б не втручання одного, бій завершився б для хулігана вельми плачевно.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

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Нагадаємо, що недавно регулярний чемпіон світу за версією WBA в напівважкій вазі зі Швеції Баду Джек дико осоромився в поєдинку проти канадця Адоніса Стівенсона.

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